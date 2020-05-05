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نبيلة مكرم: نعمل على إعادة المصريين في الخارج قبل عيد الفطر

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:17 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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عبد الخالق صلاح
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن اليوم تم العرض على رئيس الوزراء، الخطة الكاملة الرامية لإعادة كافة المصريين فى الخارج، وتم وضع التواريخ والدول المستهدفة فى ذلك، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن المواطن على رأس قائمة اهتمام الدولة، وأن مصر لا تنسى أبناءها، مشددة على أن الدولة تعمل على إعادة كافة المصريين قبل عيد الفطر.

وأضافت "نبيلة مكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة تنظر لأبناء الوطن فى الخارج بمنظور واحد ولا تفرق بينهم، وتعامل الجميع بمبدأ واحد، متابعة "أى حد عاوز يرجع الدولة ترحب به". 

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، الشكر لدولة الكويت على التنسيق فى إعادة المصريين، مشددة على أن مصر تعمل وفق خطط منهجية لإعادة كافة المصريين تحمى الدول فى ظل الإجراءات الاحترازية وتحافظ على سلامة العائدين، مؤكدة "وزارة الخارجية أخذت الجدول الزمنى لإرسالها إلى البعثات المصرية فى الخارج".

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