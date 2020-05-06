أمريكا تستعد للتعدين على القمر.. ما علاقة الإمارات وروسيا؟

تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صياغة برنامج قانوني للتعدين على القمر بموجب اتفاقية دولية جديدة برعاية الولايات المتحدة تسمى "اتفاقات أرتميس"، وفقًا لأشخاص مطلعين على الاتفاقية المقترحة.









وبحسب "جارديان" البريطانية، ستكون الاتفاقية آخر جهود لرعاية دعم الحلفاء حول خطة ناسا لوضع البشر ومحطات الفضاء على القمر خلال العقد المقبل، وتأتي في الوقت الذي تلعب فيه وكالة الفضاء المدنية دورًا متزايدًا في تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية. لم تتم مشاركة مسودة الاتفاق رسميا مع حلفاء الولايات المتحدة حتى الآن.









وترى إدارة ترامب والدول الأخرى التي ترتاد الفضاء القمر كأصل استراتيجي رئيسي في الفضاء الخارجي. للقمر أيضًا قيمة للبحوث العلمية طويلة المدى التي يمكن أن يتيح توجيه بعثات مستقبلية إلى المريخ، الأنشطة التي تقع في ظل نظام قانون الفضاء الدولي الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه قديم وفي حاجة للتحديث.









تقترح اتفاقيات Artemis، التي سميت باسم برنامج Artemis الجديد التابع لناسا، "مناطق أمان" من شأنها أن تحيط بقواعد القمر المستقبلية لمنع الضرر أو التدخل من الدول أو الشركات المتنافسة التي تعمل على مقربة.









وقالت المصادر إن الاتفاقية تهدف أيضا إلى توفير إطار بموجب القانون الدولي للشركات لامتلاك الموارد التي تقوم باستخراجها.









في الأسابيع المقبلة ، يخطط المسؤولون الأمريكيون للتفاوض رسميًا على الاتفاقات مع شركاء الفضاء مثل كندا واليابان والدول الأوروبية، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، لفتح محادثات مع الدول التي ترى إدارة ترامب أن لها مصالح 'متشابهة التفكير' في التعدين القمري.









وقالت المصادر إن روسيا ، الشريك الرئيسي لناسا في محطة الفضاء الدولية ، لن تكون شريكا مبكرا في هذه الاتفاقيات، حيث ينظر البنتاجون بشكل متزايد إلى موسكو على أنها معادية، لجعل مناورات الأقمار الصناعية 'تهدد' أقمار التجسس الأمريكية في مدار الأرض.









الولايات المتحدة عضو في معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 وتعتبر "مناطق الأمان" بمثابة تنفيذ لإحدى موادها موضع جدل كبير. وتنص على أن الأجرام السماوية والقمر 'لا تخضع للاستيلاء الوطني بدعوى السيادة ، أو عن طريق الاستخدام أو الاحتلال ، أو بأي وسيلة أخرى.



