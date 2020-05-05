الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار استشهاد القديس بقطر بن رومانيوس

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء 27 برمودة وفقا للتقويم القبطي بتذكار استشهاد القديس بقطر بن رومانيوس.





ويذكر كتاب السنكسار إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس الجليل بقطر بن رومانوس وزير الملك دقلديانوس، والذى ربته أمه مرتا علي المبادئ المسيحية وارتقي في رتب المملكة حتى أصبح الثالث في مرتبتها.

وكان له وقتئذ 20 عاما وكان كثير الصوم والصلاة وافتقاد المحبوسين وإعانة الضعفاء والمساكين، ولما قطعوا رأس القديسة ثاؤذورا أم القديسين قزمان ودميان لم يجسر أحد أن يدفنها خوفا من الملك، فتقدم هذا القديس وأخذ الجسد وكفنه ثم دفنها غير مبال بأمر الملك .

ويقول كتاب السنكسار أن القديس كثيرا ما كان يبكت والده علي عبادته الأوثان، فوشي به عند الملك فاستحضره وطلب منه أن يعبد الأوثان طاعة للآمر الملكي فحل القديس منطقة الجندية ورماها في وجهه قائلا "خذ عطيتك التي أعطيتنيها " وألقاها بين يديه،

وأشار أبوه علي الملك أن يرسله إلى الإسكندرية ليعذب فيها وفيما هم سائرون به ودعته أمه باكية فأوصاها علي المساكين والأرامل والمنقطعين، ولما وصل الإسكندرية عذبه الوالي أرمانيوس عذابا كثيرا ثم أرسله إلى والي أنصنا فعذبه هذا أيضا ثم قطع لسانه وقلع عينيه، وكان الرب يقويه ويصبره كل مرة.

وكانت صبية عمرها 15 سنة تنظره من شباك منزلها أثناء العذاب فرأت إكليلا نازلا علي رأسه فاعترفت بذلك أمام الوالي والجمع الحاضر فأمر الوالي بقطع رأسها ورأس القديس بقطر , فنالا إكليل الحياة في ملكوت السموات .