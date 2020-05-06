فاجأت متابعيها.. مايا دياب تنشر فيديو لابنتها من داخل المسبح

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مقطع فيديو قصير عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابها بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها ابنتها كاي ناصر، وهي داخل المسبح الخاص بها في الحمام.
ووضعت مايا دياب، قصاصات (ستيكرات) على مقطع الفيديو، التي تظهر فيه ابنتها بعدما أصبحت شابة، وحدثت متابعيها قائلة: «كاي عم تتسبح»، لتقوم الابنة بالشارة لوالدتها، ثم تستكمل استحمامها.
من ناحية أخرى، تقدم مايا دياب، برنامجًا داخل منزلها ببيروت عبر الإنترنت من فكرة ابنتها باسم Side talks with MAYA.
وتستضيف مايا دياب عبر برنامجها، أشخاصا متخصصين بأمور مختلفة، في ظل المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم، وكان من أبرز ضيوف مايا في الحلقات الماضية فيفي عبده وشيماء سيف.
الفنانة اللبنانية مايا دياب كانت أطلقت برنامجها الجديد، والذى يحمل اسم "Side Talks ـ أحاديث جانبية مع مايا دياب"، والذي ابتكرته لمواكبة فترة الحجر الصحي التي يقضيها الجمهور في مختلف أنحاء البلاد العربية والعالم بسبب تفشي وباء كورونا، وعرضت الحلقة الأولى منه عبر تطبيق انستجرام عبر خاصية النقل المباشر، حيث شاركها الجمهور وقائع البثّ، وكذلك استضافتها لأخصائية علم النفس للحديث عن الآثار النفسية التي تركها الحجر الصحي على مختلف العائلات.