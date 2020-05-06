فاجأت متابعيها.. مايا دياب تنشر فيديو لابنتها من داخل المسبح

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب ، مقطع فيديو قصير عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابها بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها ابنتها كاي ناصر، وهي داخل المسبح الخاص بها في الحمام.





ووضعت مايا دياب ، قصاصات (ستيكرات) على مقطع الفيديو، التي تظهر فيه ابنتها بعدما أصبحت شابة، وحدثت متابعيها قائلة: «كاي عم تتسبح»، لتقوم الابنة بالشارة لوالدتها، ثم تستكمل استحمامها.





من ناحية أخرى، تقدم مايا دياب، برنامجًا داخل منزلها ببيروت عبر الإنترنت من فكرة ابنتها باسم Side talks with MAYA.

وتستضيف مايا دياب عبر برنامجها، أشخاصا متخصصين بأمور مختلفة، في ظل المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم، وكان من أبرز ضيوف مايا في الحلقات الماضية فيفي عبده وشيماء سيف.



