نجار يعذب نجله بقصد تأديبه بإحدى قرى منية النصر بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر من ضبط نجار لقيامه بتعذيب نجله وإصابته بكدمات وسحجات مدعيا تعذيبه بقصد تأديبه .





تلقى اللواء قاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من العقيد مهدى محمد مهدى مأمور مركز شرطة منية النصر يفيد بتداول عدد من الأشخاص صوت طفل معذب وبظهره كدمات وسحجات على موقع التواصل الاجتماعى .





وبتشكيل فريق بحث تبين أن الطفل يدعى فارس عبد المجيد عبد المجيد السيد بدران 14 عاما طالب بالصف الثانى الإعدادى ومقيم طرف والده بقرية ميت حديد التابعة للمركز .





باستدعاء الطفل حضر بصحبة خالته فاطمه محمود محمد عبد العزيز 28 عاما ربة منزل ومقيمه قرية ميت الخولى التابعة للمركز وبسؤالها عن الاصابات اتهمت والد الطفل ويدعى عبد المجيد عبد المجيد 38 عاما نجار مسلح بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته .



