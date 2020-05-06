AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

كاتعة جديدة في الجيزة.. ٤ سيدات وعاطل يستخدمون ٩ أطفال للتسول

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:19 م
المتهمين وضحاياهم
المتهمين وضحاياهم بعد ضبطهم
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، من ضبط 5 أشخاص (4 سيدات لثلاثة منهن معلومات جنائية– عاطل) حال استغلالهم لمجموعة من الأحداث فى أعمال التسول بالطريق العام بدائرة قسم الدقى بالجيزة.

وضبط برفقتهم (تسعة أطفال) تتراوح أعمارهم (بين 5 إلى 10 سنوات أولاد المتهمين المشار إليهم)، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى استغلال أولادهم وبعض الصبية فى أعمال التسول للاستفادة المادية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال تفعيل الأمن الإجتماعى الذى يهدف لحماية الطفولة ومكافحة جرائم الأحداث والحد من الظواهر السلبية بالشارع المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقليوبية

حبس عصابة استغلال الأطفال في أعمال التسول بشبرا الخيمة

المتهمون باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشبرا الخيمة: الشغلانة سهلة وبتجيب فلوس كتير

ضبط 3 أشخاص يستغلون 14 طفلا فى أعمال التسول

ضبط سيدتين يستغلان الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

كتعة بجوار جامعة القاهرة.. تفاصيل ضبط سيدتين استغلتا 4 أطفال في التسول

ترشيحاتنا

بعد وفاة حالة كورونا فى طما..تحرك فوري من صحة سوهاج

شاب أصيب بفيروس كورونا 3 مرات خلال شهرين

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي

خالد الغندور يهاجم إدارة النادي الأهلي.. لهذا السبب

كورونا حول العالم.. 3.7 مليون إصابة و258 ألف وفاة

دعاء الرسول للمريض

AdvertisementS

تأخير الحظر لـ 10 مساء وفتح المطاعم والكافيهات.. مقترحات النواب الجديدة لمواجهة كورونا

الحكومة: سببان لتزايد أعداد المصابين بكورونا.. ونعمل على إعادة المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت

عودة السياحة الداخلية.. ماذا ينتظر 13 مليون مصري بعد ضوابط الحكومة الجديدة؟

حقيقة اختفاء كورونا فى الصيف ودور التكييف فى انتشار الفيروس .. فيديو

وزير التعليم: ٩٥٠ مليون جنيه تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة في ٢٠ يوما

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

اكتشاف علاج يقضي نهائيًا على كورونا من خلايا حيوان اللاما..تفاصيل

خالد الغندور يهاجم إدارة النادي الأهلي.. لهذا السبب

رغم اندهاشه من صيامها فى رمضان.. هدى سلطان توافق على الزواج من فريد شوقى

الهند تجلي رعاياها من العالقين في الإمارات والمالديف بالسفن الحربية

كورونا فى مصر..كيف يبدو حجم انتشار الفيروس على مستوى الجمهورية قياسا بدول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز المنفوش.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

قبل وفاتها بسبب فيروس كورونا.. ممرضة توثق رحلتها مع المرض بشكل يومي

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي