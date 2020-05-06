كاتعة جديدة في الجيزة.. ٤ سيدات وعاطل يستخدمون ٩ أطفال للتسول

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، من ضبط 5 أشخاص (4 سيدات لثلاثة منهن معلومات جنائية– عاطل) حال استغلالهم لمجموعة من الأحداث فى أعمال التسول بالطريق العام بدائرة قسم الدقى بالجيزة.



وضبط برفقتهم (تسعة أطفال) تتراوح أعمارهم (بين 5 إلى 10 سنوات أولاد المتهمين المشار إليهم)، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى استغلال أولادهم وبعض الصبية فى أعمال التسول للاستفادة المادية.













تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال تفعيل الأمن الإجتماعى الذى يهدف لحماية الطفولة ومكافحة جرائم الأحداث والحد من الظواهر السلبية بالشارع المصري.