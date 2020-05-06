الأعداد تتزايد.. تسجيل 9 حالات كورونا في محافظات متفرقة

أعلن مصدر مسئول بمديرية الصحة بأسيوط، اليوم الأربعاء، عن إصابة 9 أشخاص بفيروس كورونا المستجد بينهم حالات من محافظة أسيوط وحالتان من الأقصر والوادي الجديد بعد أن أظهرت نتائج تحاليل العينات والمسحات إيجابية نتائجهم.





وقال المصدر، إن الحالات الإيجابية الجديدة هي مواطن بمدينة أسيوط، وسيدة بشارع التحكم المركزي بمدينة أسيوط، وحالة جديدة بشارع رياض بمدينة أسيوط، ومواطن بغرب البلد بمدينة أسيوط، وطفل بمنطقة الحمراء، وسيدة بقرية العقال البحري بالبداري، وسيدة بمنطقة الوليدية. وحالة قادمة من مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد وحالة قادمة من محافظة الأقصر.





وشهدت قرية العقال البحري التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط، انتشارًا مكثفًا للفرق الوقائية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وذلك بعد ظهور حالة إيجابية مؤكدة بالقرية.





وأعلنت مديرية الصحة بأسيوط، أمس الثلاثاء، عن خروج 23 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيهم العلاج والرعاية داخل مستشفي العزل بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط.





وحرص الأطباء والتمريض والعاملون بمستشفى العزل بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط، على الاحتفال بشفاء الحالات الجديدة وعمل تورتة والتقاط الصور التذكارية معهم ورفع علامة النصر ابتهاجا بشفائهم.





وأشار مصدر مسئول بصحة أسيوط، إلي أن إجمالي عدد حالات التعافي بلغ 116 شخصا، مشيرا إلي وجود حالات أخرى تتحسن تدريجيا، ومن المرجح خروج دفعة اخرى من المتعافين خلال الأيام المقبلة.





وأكد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على الجهد المبذول من الأطباء والتمريض والعاملين في مستشفى العزل بالمدينة الجامعية، وتكاتفهم في علاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا ومتابعتهم حتى تماثلهم للشفاء.