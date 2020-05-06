حكم من أفطر فى رمضان على أذان خاطئ قبل غروب الشمس .. الأزهر للفتوى يوضح

أذن المؤذن قبل موعد إقامة صلاة المغرب وأفطرنا جميعًا وتبين لنا أنه أخطأ وأذن قبل الميعاد فما الحكم الشرعي في ذلك ؟.. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء. ؟.. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.





وقال الشيخ أحمد عبدالحليم، عضو مركز الأزهر للفتوى، أنه يجب عليك أولًا ان تتحقق من وقت أذان المغرب ولا تُفطر إلا بعد أن تتيقن انه أذن.





وتابع: يجب عليك ان تتحقق من موعد الإفطار فلا يصح أن تفطر قبل ان تتيقن ان المغرب اذن، ولكن إذا كنت أفطرت قبل المغرب فيجب عليك قضاء هذا اليوم، لأن الصيام هو الإمتناع عن الأكل والشرب من الفجر للمغرب، ولو أفطرت قبل المغرب فيجب عليك أن تقضى هذا اليوم.





قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإفطار عند سماع أذان وفق توقيت مغاير للمنطقة التي يعيش فيها، أي قبل غروب الشمس على ظن خاطئ يُفسد الصوم.







وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «أذن المؤذن قبل موعد إقامة صلاة المغرب وأفطرنا جميعًا وتبين لنا أنه أخطأ وأذن قبل الميعاد فما الحكم الشرعي في ذلك؟»، أن الإفطار قبل غروب الشمس على ظن خاطئ مفسد للصوم، غير أنه لا يوجب الكفارة، وإنما القضاء فقط.





وأضافت أنه من أفطر قبل غروب الشمس ظانًا أن الشمس قد غربت ثم تبين له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب، فإن صومه يبطل ، ويجب عليه قضاء يوم بدلًا من هذا اليوم، وليس عليه كفارة .





هل ينتظر الصائم الانتهاء من أذان المغرب لبدء الإفطار .. علي جمعة يجيب