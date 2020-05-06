اليويفا يحدد موعد مباراة يوفنتوس وليون بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن إقتراب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الويفيا"، من تحديد موعد مباراة الإياب من دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال أوروبا، بين يوفنتوس الإيطالي وأولمبيك ليون الفرنسي.





وأكدت إذاعة مونتي كارلو الفرنسية أن اليويفا حدد موعد 18 أغسطس بشكل مبدئي، لموعد مباراة الإياب من دور الـ 16، لمباراة فريقي يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي.





وتوقفت منافسات دوري أبطال أوروبا لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، مع تبقي 4 مباريات من إياب دور الـ 16 للبطولة.



