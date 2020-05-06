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رياضة

اليويفا يحدد موعد مباراة يوفنتوس وليون بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:18 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن إقتراب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الويفيا"، من تحديد موعد مباراة الإياب من دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال أوروبا، بين يوفنتوس الإيطالي وأولمبيك ليون الفرنسي.

وأكدت إذاعة مونتي كارلو الفرنسية أن اليويفا حدد موعد 18 أغسطس بشكل مبدئي، لموعد مباراة الإياب من دور الـ 16، لمباراة فريقي يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي.

وتوقفت منافسات دوري أبطال أوروبا لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، مع تبقي 4 مباريات من إياب دور الـ 16 للبطولة.

وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
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