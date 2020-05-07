بين الإفطار والسحور.. حيل سريعة تخلصك من غازات البطن



حيل سريعة تساعد على تخفيف غازات المعدة ومشاكل الهضم بين الإفطار والسحور إليك أبرز تلك الحيل يقدمها موقع هيلث.



- تناول كوبا من مشروب النعناع المضاف إليه الليمون يساعد فى التخلص نهائيا من مشكلة



- تناول كوبا من عصير الجزر المضاف إليه الكركم فيساعد فى التخلص من مشكلة آلام المعدة وكذلك مشكلة عسر الهضم وغازات البطن المزعجة.



- تناول كوبا من عصير الخيار المضاف إليه قليل من القدونس يساعد فى التصدي ايضًا لمشكلة الغازات كون المشروب غني بالألياف الطبيعية اللازمة لتسهيل عملية الهضم،



- وكذلك تناول مشروبا من عصير الكرفس بالجزر يساعد ايضًا في القضاء على - تناول كوبا من مشروب النعناع المضاف إليه الليمون يساعد فى التخلص نهائيا من مشكلة الغازات الموجودة في المعدة، وذلك لما يحتويه على المواد المضادة للفطريات والجراثيم.- تناول كوبا من عصير الجزر المضاف إليه الكركم فيساعد فى التخلص من مشكلة آلام المعدة وكذلك مشكلة عسر الهضم وغازات البطن المزعجة.- تناول كوبا من عصير الخيار المضاف إليه قليل من القدونس يساعد فى التصدي ايضًا لمشكلة الغازات كون المشروب غني بالألياف الطبيعية اللازمة لتسهيل عملية الهضم،- وكذلك تناول مشروبا من عصير الكرفس بالجزر يساعد ايضًا في القضاء على غازات المعدة





- أضيفى الخردل إلى أطباق فهو يساعد على تجنب أو منع تراكم الغازات





- استخدمي التوابل باستمرار التى تساعد على الهضم مثل الحبهان والكركم والكمون.





- أكثرى من تناول السوائل الساخنة والتى تساعد على خروج الغازات من الجسم وتساعد على عملية الهضم





- أكثرى من تناول مغلى الجنزبيل فهو علاج فعال لعلاج عسر الهضم والغازات يمكنك إضافته إلى الطعام أو مضغ جذور الزنجبيل.





- أكثرى من تناول الفواكه بين الإفطار والسحور فهى تساعد على تخفيف الغازات والشعور بالانتفاخ.



