التنظيم والإدارة: لجنة للتعرف على التفاوت في الأجور بمؤسسات الدولة

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أ ن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي طالب بدراسة تتعلق بالتفاوت في الأجور داخل الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أنه تم إرسال طلب لجميع الجهات المختلفة.





جاء ذلك أثناء مناقشة محور الأجور بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأ ضاف صالح الشيخ أن بعض الجهات لم ترسل ما تعطيه من أجور رغم أن هدفنا من ذلك التعرف على مستويات الرواتب داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصة أن بعض الموظفين يتركون قطاعات بعينها ويذهبون لأخرى بسبب الرواتب وهذا قد يتسبب في إفراغ بعض القطاعات من الكفاءات.





وكشف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هناك لجنة من وزارة المالية تدرس الأمر منذ فترة للتعرف على طبيعة الأجور في كل الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، منتقدا عدم إرسال يعض الجهات طبيعة الرواتب داخل بعض الهيئات، مضيفا: "أرسلنا الطلب ٣ مرات البعض استجاب والبعض الآخر لم يستجب".

وأوضح أن الجهات التي لم تستجب إما أنها لا تهتم كثيرا بالأمر أو أنها لا تريد الإفصاح عن الرواتب، موضحا أن الحل هو التنسيق والتعاون بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.





وعقب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلا: "لا بد من التعامل بمبدأ الثواب والعقاب وأن الشخص الذي يعمل بكفاءة يتم إثابته في الراتب والدرجة الوظيفية حتى لا يتسبب ذلك في "تطفيش الكفاءات"، ولا بد أن يكون هناك نظام حوافز للمتفوقين في عملهم".