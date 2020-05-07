ماذا فعلت كورونا في الخطوط الجوية القطرية؟

أكدت مصادر مطلعة قطرية أن الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات مع بنوك بشأن قروض بقيمة مليارات الدولارات.





وقالت "رويترز" نقلا عن ثلاثة مصادر وصفتها بـ"المطلعة" ان شركة الطيران المملوكة للدولة، تتأهب للبدء في إعادة بناء شبكتها، التي تضررت بفعل جائحة فيروس "كورونا".





وذكرت المصادر أن المحادثات مع البنوك تجري على أساس ثنائي.





من جانبه، بين أحد المصادر أن الشركة قد تبحث تقديم ضمان من وزارة المالية لجمع التمويل.



