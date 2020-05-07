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أخبار العالم

ماذا فعلت كورونا في الخطوط الجوية القطرية؟

الخميس 07/مايو/2020 - 03:41 م
الخطوط القطرية الجوية
الخطوط القطرية الجوية
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محمود نوفل
 أكدت مصادر مطلعة قطرية أن الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات مع بنوك بشأن قروض بقيمة مليارات الدولارات. 

وقالت "رويترز" نقلا عن ثلاثة مصادر وصفتها بـ"المطلعة" ان شركة الطيران المملوكة للدولة، تتأهب للبدء في إعادة بناء شبكتها، التي تضررت بفعل جائحة فيروس "كورونا".

وذكرت المصادر أن المحادثات مع البنوك تجري على أساس ثنائي.

من جانبه، بين أحد المصادر أن الشركة قد تبحث تقديم ضمان من وزارة المالية لجمع التمويل.

وأعلنت الخطوط القطرية، التي امتنعت عن التعقيب على المحادثات، أمس أنها ستعيد فتح مسارات اضطرت للتخلي عنها خلال التفشي، الذي تسبب في توقف شبه تام للسفر الجوي.
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