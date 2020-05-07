الحكومة: استمرار حظر التجول من 9 مساء لـ6 صباحًا.. إجراءات لعودة الاقتصاد نهاية رمضان.. تفاصيل زيادة الرواتب والمعاشات في العام المالي الجديد

ناقش اجتماع مجلس الوزراء، آخر مستجدات فيروس كورونا، والموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الإيجابية التي تقدم لها سبل العلاج، وأيضا تطبيق القرارات والتدابير الاحترازية في مصر بشأن الفيروس المستجد.





أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار العمل بنفس الإجراءات التي تم تطبيقها إلى نهاية شهر رمضان المعظم، خلال المرحلة القادمة مؤكدا أن الدولة تحملت أعباءً اقتصادية كبيرة، منذ بداية الأزمة، الدولة قررت استمرار حظر التجول من 9 مساءُ لـ6 صباحًا ولمدة أسبوعين.





قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تحملت أعباءً اقتصادية كبيرة، منذ بداية الأزمة مثل باقى دول العالم، مضيفا أن أسعار السلع كما هى ولا توجد زيادة، ووزارة التموين تقوم بمجهود كبير.





قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تبذل مجهودا كبيرا من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وعلى المواطن الوقوف بجانب الدولة لـ المرور من هذه الأزمة.





وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أن القرارات من الممكن أن تكون صعبة فى الفترة المقبلة، وأكد أن القرار لن يكون بمد ساعات الحظر ولكن القرارت ستكون بتوقيع غرامات وعقوبات، والدولة قررت استمرار حظر التجول من 9 مساءُ لـ6 صباحًا ولمدة أسبوعين.





قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "إننا تحملنا أعباءً اقتصادية كبيرة منذ بداية الأزمة مثل باقي دول العالم".





وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي بشأن مستجدات الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا: "إننا قدمنا موازنة طموحة بزيادة في المرتبات والمعاشات بـ 100 مليار جنيه"، مضيفا أن الدولة قدمت مجموعة كبيرة من التسهيلات للوقوف بجوار القطاعات الاقتصادية.





قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إن القطاعات الاقتصادية الحكومية قدمت مجموعات كبيرة جدا من التسهيلات فى تأجيل سداد العديد من الموارد الرئيسية للدولة، مثل الضرائب والرسوم ومقابل خدمات والتأمينات الاجتماعية.





وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته فى مؤتمر اليوم، الخميس، أن كل ذلك للوقوف بجانب القطاعات الاقتصادية لضمان استمرارها فى العمل وعدم تسريح أى عمالة لديها أو تضرر المواطنين.





قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات الفترة القادمة لضمان عودة عجلة الحياة والاقتصاد المصري، لافتا إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات لمنع تفشي المرض وعدم انتشاره مثل الدول الأخرى.





وأضاف "مدبولي"، أن الدولة كانت تسعى دائما إلى تأخر تفشي المرض، مشيرا إلى أن الفيروس بدأ ينتشر في مصرفي نفس وقت ظهوره في دول أخرى، معقبا: "ممكن نقارن الأرقام ببعضها".





قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لم يحدث أي نوع من ندرة أو إخفاء السلع أو تغيير في أسعارها رغم أزمة كورونا.





وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي بشأن مستجدات الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا: "إننا تأخرنا في دوران عجلة الاقتصاد بسبب ضعوط كبيرة على الحكومة والدولة".





قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإصابات بفيروس كورونا ما زالت في حدود قدرات الدولة.





وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي بشأن مستجدات الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أن وعي المواطن والتزامه سيجنبان الدولة أعباء تفشي المرض.





قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تريد من المواطن المصرى الحفاظ على صحته وسلامته الصحية، لافتًا إلى أن هناك مطالبات بتشديد مواعيد الحظر والتعامل مع المواطنين بطريقة أكثر شدة.





وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل: "الموضوع غير مرتبط بمواعيد الحظر ولكن بسلوكيات المواطنين، وما زال عدد إصابات المواطينن بفيروس كورونا فى حدود قدرات الدولة"، مؤكدًا أنه تم تحرير محاضر لأكثر من 4 آلاف مواطن ليلة أمس لمخالفتهم مواعيد الحظر.





قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر كان لها تجربة مميزة في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة حريصة على مصلحة المواطن وضمان عدم تأثر الاقتصاد.





وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي بشأن مستجدات الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أن الحكومة كانت حريصة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على المواطن ونفس الوقت استمرار عجلة الاقتصاد.





تقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة للقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، قائلًا: "منذ أيام قليلة كانت ذكرى العاشر من رمضان، وأتقدم بكل التهنئة للقوات المسلحة المصرية على هذا النصر العظيم".





وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل: "منذ أن بدأت أزمة فيرس كورونا، تميزت التجربة في مصر بالاختلاف، فنحن حريصون على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن وتجنيبه الإصابة بالمرض والحفاظ على عجلة الاقتصاد





قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تخصيص 40 مليار جنيه لطوارئ أزمة فيروس كورونا، والتى ستحمل مؤثراتها على وزارة الصحة والتموين.





وأضاف معيط، خلال مؤتمر رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه حاليا يتم العمل على بعض البنود، خاصة فى مجال السياحة والطيران وقطاعات أخرى متضررة بأزمة كورونا لتمويلها بمجموعة تقترب من 10 مليارات جنيه.





قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة قامت باتخاذ بعض الإجراءات حتى لا يشعر المواطن بأزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الدولة كانت تستهدف معدل نمو اقتصادي بحوالى 6% ولكن الآن نتحدث فى حوالى 4.8 وهذا يعنى خفضا فى معدل النمو بـ 1.2.





وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن احتياج الدولة للإنفاق جعل هناك زيادة فى حجم الدين لـ 44 مليار جنيه أو ما يوازى 3% من الناتج المحلى الإجمالى.





قال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إنه يتم اتخاذ القرارات بمنهج علمى محسوب بدرجة شديدة جدا واتخاذ كل الاعتبارات الطبية والأمنية والاقتصادية.





وأضاف "هيكل"، خلال كلمته فى مؤتمر اليوم، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "إننا نطرح كل السيناريوهات المقترحة ونقوم بدراستها جيدًا من كل زواياها الإيجابية والسلبية ونتفق على إجراء معين ويخرج أمامكم فى مؤتمر".