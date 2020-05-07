تباين أداء بورصات الخليج بختام تعاملات الأسبوع

ارتفعت معظم البورصات الرئيسية في الخليج يوم الخميس، بقيادة مكاسب في أسهم البنوك التي اشتراها مستثمرون عند انخفاضها، لكن السعودية خالفت الاتجاه الصعودي.









وربح مؤشر بورصة أبوظبي واحدا بالمئة، بدعم من ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 3.3%.





لكن سهم بنك أبوظبي التجاري انخفض 0.5 %. وبعد الجلسة، أعلن البنك انخفاض صافي الربح 84 % في الربع الأول إذ سجل البنك مخصصات انخفاض في القيمة بواقع 1.072 مليار درهم (292 مليون دولار) بفعل الانكشاف على ديون شركة إدارة المستشفيات المتعثرة إن.إم.سي هيلث وفينابلر.









وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.2% بدعم من صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.6%.







