البحث العلمي تعلن خدمة أنت تسأل و NIPA تجيب





اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن خدمة جديدة تحت عنوان "أنت تسأل و NIPA تجيب" وهي خدمة توفرها الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية على الصفحة تفتح للجميع الفرصة في طرح أي استفسارات تتعلق بالملكية الفكرية و سوف يقوم نخبة متميزة من مدربي NIPA بالرد على هذه الاستفسارات، كما أننا نرحب بالمناقشات و التوضيحات من أعضاء الصفحة على الأسئلة المطروحة.

واوضحت أنه يمكن إرسال الأسئلة والاستفسارات على الرسائل الخاصة بالصفحة و سوف نقوم بعرض السؤال للجميع على الصفحة ثم يتم الرد من قبل مدربي NIPA.













وكان قد وافق مجلس الأكاديمية الأخير فى جلستة رقم ١٧٥ بتاريخ 10 مارس، والجديد فى هذه الدورة الاستثنائية من منح برنامج علماء الجيل القادم أن تنفيذ المنحة سيتم فى ديوان عام الأكاديمية بالقصر العينى والمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة والمراكز الأقليمية التابعة للأكاديمية بأقاليم مصر المختلفة ومركز الأجهزة العلمية والاعلام والتوثيق والشبكة القومية للمعلومات بالتعاون مع الجامعات المصرية.









وأوضحت أن مجالات المنح تتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وتهدف إلى المساهمة فى بناء قاعدة علمية قوية فى العلوم الاساسية وعلوم الصدارة والعلوم البينية وسد الفجوة التكنولوجية وتوفير متطلبات سوق العمل واحتياجات الصناعة الوطنية، والتى تحتاج إلى درجة عالية من المهارة والعلم من أجل التطوير والمنافسة، والمساهمة فى إيجاد حلول للمشاكل الملحة والضاغطة التى تواجه المجتمع فى الزراعة والبيوتكنولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة والمياة والغذاء والبيئة وسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والملكية الفكرية والعلوم الاجتماعية والانسانية والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرالى وإنترنت الأشياء والاستثمار والتسويق التكنولوجى،







