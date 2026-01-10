مهلة جديدة لتوفيق أوضاع المطاعم العائمة دعمًا للسياحة النيلية

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، عن منح مهلة إضافية لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر 2026، لتوفيق أوضاع المطاعم والمنشآت العائمة الثابتة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين الغرفة والهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل.

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن موقف المطاعم العائمة تم عرضه على معالي الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والذي وافق على منح أصحاب المطاعم العائمة الثابتة مهلة إضافية تبدأ من يناير 2026 وحتى نهاية ديسمبر 2026، في إطار دعم وزارة النقل للسياحة المصرية بصفة عامة، والسياحة النيلية بصفة خاصة، على أن يلتزم أصحاب المنشآت بتنفيذ عدد من الإجراءات والضوابط المنظمة خلال فترة المهلة.

وأشاد ياسر التاجوري بالدور الإيجابي لوزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري برئاسة اللواء أركان حرب مفيد صلاح الدين، رئيس الهيئة، مؤكدًا تفهمه الكامل لوجهات نظر الغرفة واستجابته لمطالبها، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مصالح أعضاء الغرفة ودعم مصلحة السياحة المصرية، مع ضمان أعلى معدلات الأمان والجودة في الخدمات المقدمة للسائحين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن من بين الإجراءات المطلوبة إعداد دراسة حالة فنية بواسطة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري، تشمل التصوير تحت الماء، على أن يتم اعتماد الدراسة من إحدى الجامعات المصرية التي تضم أقسامًا متخصصة في بناء السفن، مع الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التعاقد مع إحدى الترسانات أو الورش المعتمدة قبل نهاية المهلة بثلاثة أشهر، موضحًا به موعد الرفع على الجفاف.

وأضاف أنه في حال تعذر الرفع على الجفاف لأي سبب من الأسباب، يتم البدء في إنشاء مطعم عائم جديد بإحدى الورش المعتمدة، وطبقًا للأبعاد والمواصفات التي أقرتها الهيئة العامة للنقل النهري، على أن يتم إحلال المطعم الجديد محل القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم منح أصحاب المنشآت الذين سيتجهون للبناء الجديد مهلة إضافية لمدة عام تبدأ من نهاية المهلة الأساسية التي تنتهي في ديسمبر 2026.

ومن جانبه، أوضح سامح الجندي، أمين صندوق الغرفة ورئيس لجنة العائمات والمطاعم النيلية، أن الغرفة، وفي إطار حرصها الدائم على حماية مصالح أعضائها، كانت قد نجحت سابقًا في الحصول على مهلة انتهت في 31 ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أنه في ضوء استمرار التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري، تم مد المهلة حتى نهاية عام 2026.

ودعا الجندي أصحاب المطاعم العائمة إلى الالتزام بتنفيذ مطالب واشتراطات الهيئة العامة للنقل النهري خلال المهلة المحددة، مؤكدًا ضرورة استغلال هذه الفترة بشكل جاد لإنهاء جميع الالتزامات الفنية والقانونية، وتطبيق القواعد والضوابط المعتمدة.

وناشدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أصحاب المطاعم العائمة الثابتة باتخاذ كافة إجراءات السلامة والأمان، بما يضمن أمن وسلامة المترددين على هذه المنشآت، ويحافظ على صورة السياحة المصرية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للزائرين.