قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن الخاتمة .. وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بـ قليوب
قبل ياسمين جيلاني.. مشاهير تفاجأن بطلاقهن عبر السوشيال ميديا
وزير المالية: الموازنة الجديدة تدعم أنشطة الصناعة والتصدير والتنمية البشرية
ابن شقيق عمر المختار: مصر كان لها دور كبير في دعم جهاد أسد الصحراء
انتخابات نقابة المهندسين.. فتح باب الترشح غدا لكافة المناصب النقابية
مدير موانئ العقبة: شراكة لوجستية مع مصر وإنشاء محطة متخصصة للمسافرين
اليوم.. الزراعة تطلق حملة استثنائية لتحصين الثروة الحيوانية بالمحافظات
سياسي سوري: قسد لم يعد أمامها خيارا سوى تسليم أنفسهم للجيش
العميد يتسلح بالمنظومة الدفاعية .. كيف سيتعامل منتخب مصر مع أجنحة كوت ديفوار ؟
مدبولى يتفقد أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بـ القاهرة والجيزة
طقس اليوم.. استقرار نهارًا وبرودة قاسية ليلًا وتحذير عاجل للملاحة البحرية
"مسد" تزعم خرق الحكومة السورية وقف إطلاق النار .. واتصالات بواشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مهلة جديدة لتوفيق أوضاع المطاعم العائمة دعمًا للسياحة النيلية

غرقة المنشآت والمطاعم السياحية
غرقة المنشآت والمطاعم السياحية
محمد الاسكندرانى

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة  ياسر التاجوري، عن منح مهلة إضافية لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر 2026، لتوفيق أوضاع المطاعم والمنشآت العائمة الثابتة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين الغرفة والهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل.

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية 

وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن موقف المطاعم العائمة تم عرضه على معالي الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والذي وافق على منح أصحاب المطاعم العائمة الثابتة مهلة إضافية تبدأ من يناير 2026 وحتى نهاية ديسمبر 2026، في إطار دعم وزارة النقل للسياحة المصرية بصفة عامة، والسياحة النيلية بصفة خاصة، على أن يلتزم أصحاب المنشآت بتنفيذ عدد من الإجراءات والضوابط المنظمة خلال فترة المهلة.

وأشاد ياسر التاجوري بالدور الإيجابي لوزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري برئاسة اللواء أركان حرب مفيد صلاح الدين، رئيس الهيئة، مؤكدًا تفهمه الكامل لوجهات نظر الغرفة واستجابته لمطالبها، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مصالح أعضاء الغرفة ودعم مصلحة السياحة المصرية، مع ضمان أعلى معدلات الأمان والجودة في الخدمات المقدمة للسائحين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن من بين الإجراءات المطلوبة إعداد دراسة حالة فنية بواسطة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري، تشمل التصوير تحت الماء، على أن يتم اعتماد الدراسة من إحدى الجامعات المصرية التي تضم أقسامًا متخصصة في بناء السفن، مع الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التعاقد مع إحدى الترسانات أو الورش المعتمدة قبل نهاية المهلة بثلاثة أشهر، موضحًا به موعد الرفع على الجفاف.

وأضاف أنه في حال تعذر الرفع على الجفاف لأي سبب من الأسباب، يتم البدء في إنشاء مطعم عائم جديد بإحدى الورش المعتمدة، وطبقًا للأبعاد والمواصفات التي أقرتها الهيئة العامة للنقل النهري، على أن يتم إحلال المطعم الجديد محل القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم منح أصحاب المنشآت الذين سيتجهون للبناء الجديد مهلة إضافية لمدة عام تبدأ من نهاية المهلة الأساسية التي تنتهي في ديسمبر 2026.

ومن جانبه، أوضح سامح الجندي، أمين صندوق الغرفة ورئيس لجنة العائمات والمطاعم النيلية، أن الغرفة، وفي إطار حرصها الدائم على حماية مصالح أعضائها، كانت قد نجحت سابقًا في الحصول على مهلة انتهت في 31 ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أنه في ضوء استمرار التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري، تم مد المهلة حتى نهاية عام 2026.

ودعا الجندي أصحاب المطاعم العائمة إلى الالتزام بتنفيذ مطالب واشتراطات الهيئة العامة للنقل النهري خلال المهلة المحددة، مؤكدًا ضرورة استغلال هذه الفترة بشكل جاد لإنهاء جميع الالتزامات الفنية والقانونية، وتطبيق القواعد والضوابط المعتمدة.

وناشدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أصحاب المطاعم العائمة الثابتة باتخاذ كافة إجراءات السلامة والأمان، بما يضمن أمن وسلامة المترددين على هذه المنشآت، ويحافظ على صورة السياحة المصرية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للزائرين.

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية مطاعم نيلية مطاعم غرفة المطاعم السياحية مطاعم سياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

ترشيحاتنا

الاسكواش

أمينة عرفي تتأهل الي نهائي بطولة ريتش فينوس كراتشي للاسكواش

منتخب مصر

كوت ديفوار يتفوق.. القيمة التسويقية لـ منتخبي مصر والافيال

حسن المستكاوي

‏يا لجمال الجمهور.. المستكاوي يشيد بتنظيم المغرب لبطولة أمم أفريقيا

بالصور

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

جيب تودع سيارتها الشهيرة للأبد بسبب عيب خطير

إيقاف إنتاج جيب 4xe
إيقاف إنتاج جيب 4xe
إيقاف إنتاج جيب 4xe

كارثة اقتصادية أمريكية.. جنرال موتورز تسرح 1100 عامل من أكبر مصانعها

عمال جنرال موتورز
عمال جنرال موتورز
عمال جنرال موتورز

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

فيديو

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد