قبل شراء ملابس العيد.. نصائح هاني الناظر لـ الأمهات

نشر الدكتور هاني الناظر علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ناوي تشتري ملابس العيد للأولاد ليه تستني آخر ثلاثة أيام قبل العيد وتعمل زحمة وتبقي خايف علي نفسك والأولاد من كورونا؟.





وقال الناظر: "انزل دلوقت من بدري وابعد عن الزحمة واحمي نفسك وأولادك واوعي تنسي الكمامة بتاعتك إنت والأولاد وأنت في المحل واوعي يفوتك المسافة الكبيرة بينك وبين الناس".





وأكمل الناظر: "وإياك تنسي لما ترجعوا البيت بالسلامة تغسلوا ايديكم ووجوههم جميعًا بالماء والصابون" .



