جوميز يحسم الجدل حول رحيل باهر المحمدي عن الإسماعيلي.. فيديو

كشف ديديه جوميز المدير الفني لفريق الاسماعيلي عن حقيقة اصابته بـ فيروس كورونا المستجد مشددا على أنه لا صحة لما يتردد عن اصابته وأكد أنه يتمتع بصحة جيدة.
وأضاف جوميز في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت " أن باهر المحمدي نجم الفريق باق في الفريق ومن الصعب رحيله خاصة وانه من الركائو الاساسية للفريق مشددا على ان لم يتحدث معه اي من مسؤولي الفريق بشأن مسألة رحيل اللاعب.
وتابع جوميز ان اللاعب باق في الفريق ولا يمكنه قول اكثر من ذلك.
اما عن الفريق فأكد انه كان يحقق نتائج واداء جيد قبل توقف الدوري المصري وكذلك في البطولة العربية.