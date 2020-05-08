جوميز يحسم الجدل حول رحيل باهر المحمدي عن الإسماعيلي.. فيديو

كشف ديديه جوميز المدير الفني لفريق

الاسماعيلي

عن حقيقة اصابته بـ فيروس كورونا المستجد مشددا على أنه لا صحة لما يتردد عن اصابته وأكد أنه يتمتع بصحة جيدة.