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حوادث

اقتحام سيارة ملاكي لصيدلية بالمنصورة وإصابة 3 أشخاص

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:00 م
اقتحام سيارة ملاكي
اقتحام سيارة ملاكي لصيدلية
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همت الحسينى
شهد شارع الجمهورية بمدينة المنصورة  اليوم الجمعة اقتحام سيارة ملاكى تقودها فتاة لصيدلية بمدينة المنصورة وانقلابها بداخلها بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة باقتحام سيارة ملاكى لصيدلية البسطويسى بأول شارع محمد فتحى  من ناحية شارع الجمهورية بالمنصورة وانقلابها داخلها ووجود مصابين .

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ وبالفحص تبين وجود سيارة  ملاكى مقلوبة داخل الصيدلية وإصابة فتاة كانت تقودها وصديقه لها بجوارها بالإضافة الى عامل دليفرى كان متواجدا أمام الصيدلية وقت الحادث.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أنهم فوجئوا بالسيارت مسرعة واقتحامها للصيدلية والذى أدى إلى تحطهما وانقلاب السياره بالداخل. 

وتم نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقتحام سيارة ملاكي لصيدلية بالمنصورة وإصابة 3 أشخاص
اقتحام سيارة ملاكي لصيدلية بالمنصورة وإصابة 3 أشخاص
اقتحام سيارة ملاكي لصيدلية بالمنصورة وإصابة 3 أشخاص
اقتحام سيارة ملاكي لصيدلية بالمنصورة وإصابة 3 أشخاص
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