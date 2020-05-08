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رامز جلال عن طارق حامد: فتوة ميت عقبة وصاحب نظرية الترقيص ممنوع

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:11 م
طارق حامد ورامز جلال
طارق حامد ورامز جلال
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أسامة علي

وقع الكابتن طارق حامد لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم الجمعة والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

 


وقال رامز جلال عن طارق حامد أنه لاعب لاغنى عنه فى وسط الملعب، يدافع عن عرينه بكل جسارة، معقبا:" اللاعب صاحب نظرية الترقيص ممنوع.

 

ووصف رامز جلال طارق حامد قائلا:" فتوة ميت عقبة، هولاكو، الديفينر البلطجى".

 

 

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه..

 

يتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

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