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طارق حامد: بتلفظ بألفاظ خارجة وزمايلي متعودين على كدا.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:07 م
طارق حامد
طارق حامد
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عادل نصار

جاوب اللاعب الدولي طارق حامد نجم نادي الزمالك، على أسئلة أروى، مؤكدا أنه شخص عصبي ويفقد أعصابه كثيرا على أرضية الملعب.


وعن سؤال بأنه يتلفظ بألفاظ خارجة، أكد حامد، أن اللاعبين تعودوا مني على هذا الأمر ويحدث كثير وأكثر شيء لا أحبه أن يقوم شخص بالكذب.


وقع اللاعب الدولي طارق حامد نجم نادي الزمالك، ضحية مقلب رامز مجنون رسمي، للفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة «ام بي سي مصر».


وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

 

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

 

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي

 

 

 

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