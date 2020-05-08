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قبل المقلب.. ماذا فعل طارق حامد في غرفة ضيوف رامز مجنون رسمي.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:16 م
طارق حامد
طارق حامد
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عادل نصار

وقع اللاعب الدولي طارق حامد نجم نادي الزمالك، ضحية مقلب رامز مجنون رسمي، للفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة «ام بي سي مصر».


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ورفض اللاعب الدولي، عمل أي ميك أب قبل الخروج للحلقة، قائلا :"لأ مش عايز ولأ أي حاجة محبش أحط ميك أب".


وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

 

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

 

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي

 

 

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