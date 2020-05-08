عقد قران رامي صبري لاعب انبي على الإعلامية شيما صابر

عقد رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، اليوم الجمعة، قرانه على الإعلامية شيما صابر، في حفل صغير في إحدى الفيلات في وجود العائلتين.

وبارك الإعلامي عمر ربيع ياسين، مقدم برنامج نمبر 1 على شاشة النهار، رامي وشيما، ناشرًا صورة له معهما على حسابه الرسمية على موقع فيس بوك، معلقًا:" مبروك حبايبي الحلوين ."

ويعد رامي صبري قائدًا ل نادي إنبي ، وشارك معه في 16 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف معه ، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



