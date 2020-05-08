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محافظات

سواقة ستات.. شاهد لحظة اقتحام سيارة لصيدلية في المنصورة.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:19 م
لحظة إقتحام سيارة
لحظة إقتحام سيارة لصيدلية في المنصورة
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همت الحسينى
شهد شارع الجمهورية بمدينة المنصورة حادثا وكأنه مشهد سينمائي، حيث اقتحمت سيارة ملاكي مسرعة أبواب صيدلية لتكسر الواجهة وتنقلب بداخلها.

وحصل موقع " صدى البلد " على فيديو كاميرات المراقبة الذي اظهر لحظة اقتحام سيارة ملاكى لصيدلية شهيرة بـ شارع لجمهورية بمدينة المنصورة .

السيارة ملاكى وتقودها فتاة اقتحمت صيدلية بمدينة المنصورة وانقلبت بداخلها بسبب السرعة الزائدة.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة باقتحام سيارة ملاكى لصيدلية البسطويسى بأول شارع محمد فتحى من ناحية شارع الجمهورية بالمنصورة وانقلابها داخلها ووجود مصابين.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ وبالفحص تبين وجود سيارة  ملاكى مقلوبة داخل الصيدلية وإصابة فتاة كانت تقودها وصديقه لها بجوارها بالإضافة الى عامل دليفرى كان متواجدا أمام الصيدلية وقت الحادث.

يذكر ان هذه الصيدليه تعرضت لاكثر من حادث اقتحام سياره لها بسبب السرعه الزائدة وكبد الصيدليه خسائر فادحه.
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