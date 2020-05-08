سواقة ستات.. شاهد لحظة اقتحام سيارة لصيدلية في المنصورة.. فيديو





السيارة ملاكى وتقودها فتاة اقتحمت صيدلية بمدينة المنصورة وانقلبت بداخلها بسبب السرعة الزائدة.





وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة باقتحام سيارة ملاكى لصيدلية البسطويسى بأول شارع محمد فتحى من ناحية شارع الجمهورية بالمنصورة وانقلابها داخلها ووجود مصابين.





وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ وبالفحص تبين وجود سيارة ملاكى مقلوبة داخل الصيدلية وإصابة فتاة كانت تقودها وصديقه لها بجوارها بالإضافة الى عامل دليفرى كان متواجدا أمام الصيدلية وقت الحادث.



