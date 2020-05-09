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حوادث

نجحت في محاولة الانتحار الثانية.. تفاصيل تحريات المباحث في مصرع سيدة بأكتوبر

السبت 09/مايو/2020 - 06:59 ص
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
"والله ما قربت منها ولا أعرف عملت كده ازاي".. جملة واحدة لخصت حال زوج فوجئ بزوجته جثة هامدة علي الأرض بعدما القت بنفسها من الطابق الثالث بمساكن الفردوس بأكتوبر. 

وقال الزوج خلال تحقيقات النيابة العامة: "قالتلي عايزة اشتغل موديل إعلانات؛ فرفضت، فزعلت وبلعت كمية اقراص كتير من علاج السكر بتاعها، وقدرت الحقها اجيبلها الدكتور، بس هي صممت تنهي حياتها بشكل تاني، ورمت نفسها من الشباك". 

تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث، والعميد طه فودة رئيس مباحث قطاع اكتوبر كشفت ملابسات الواقعة ، وان المنتحرة متزوجة عرفيا، ومقيمة فى إحدى الشقق السكنية فى منطقة الفردوس، بمدينة أكتوبر، وكانت تعاني من مرض السكر، وحدثت بينها وبين زوجها مشادة كلامية عقب الإفطار، بسبب إصرار الزوجة على عملها فى الإعلانات. 

وأضافت التحريات أن الزوجة عقب المشاجرة تناولت كمية كبيرة من الأقراص الخاصة بعلاج السكر لمحاولة الانتحار، إلا أن زوجها أسرع وأحضر لها الطبيب، الذى تمكن من إسعافها، بعد أن تم نقلها إلى شقة الجيران وعقب تحسن الحالة الصحية للزوجة، طلبت من الجيران الخروج من الغرفة وتركها الجلوس بمفردها، وعقب خروجهم قفزت من الطابق الثالث، وسقطت على الأرض جثة هامدة. 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وانتقلت إلى مكان الواقعة، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان اسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وفحصت القوات الكاميرات القريبة من مكان الحادث، التى اكدت ان الفتاة هى التى قفزت من شرفة الشقة بالطابق الثالث. 

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