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تحركات برلمانية بسبب تخفيض رواتب العاملين في القطاع الخاص وتسريحهم.. نواب: ضرورة إلزامهم بالحفاظ على العمالة.. القيادة السياسية دعمت جميع القطاعات لضمان بقائهم

السبت 09/مايو/2020 - 03:59 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
  • تحرك برلماني عاجل بسبب تخفيض رواتب عاملين وتسريحهم
  • برلمانية: الدولة قدمت مميزات لاصحاب الأعمال لمنع تسريح العمالة وليس العكس
  •  لتنفيذ خطة التعايش.. برلمانى يطالب بتقرير يومى عن عدد الاصابات المحافظات

استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب، تسريح بعض أصحاب الأعمال للعاملين، بعد انتشار أزمة كورونا، وتخفيض العمالة.

وأكدوا أن الدولة قامت بدعم القطاعات المختلفة بإجراءات غير مسبوقة، لمساعدتها في دفع الرواتب، وبالتالي يجب على تلك القطاعات تحمل مسؤوليتها تجاه العمالة لديها.

ومن جهتها، تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن قيام بعض شركات القطاع الخاص بتخفيض رواتب العاملين وتسريحهم بحجة جائحة فيروس كورونا، وضرورة إلزامهم بالحفاظ على العمالة.

وأشارت النائبة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق وان وجه أصحاب الأعمال بعدم المساس بمرتبات العمال، وحثهم على عدم التضييق على العاملين في أرزاقهم بالتسريح أو خفض الأجور.

وأضافت أنه ومع هذا ورغم أيضا التوجيهات الحكومية والحوافز التي تم تقديمها لأصحاب المصانع ورجال الأعمال لحثهم على عدم التضييق على العمال، وجدنا العديد من شركات القطاع الخاص في كافة المجالات تسرح العمالة وتعمل على تخفيض رواتبهم.

واوضحت عطوة: في مثال واضح على عدم التزام رجال الأعمال، قامت إدارة شركة سجيما للصناعات الدوائية بإصدار قرار بتخفيض أجور ورواتب العاملين بحجة فيروس كورونا المستجد ومن المؤسف أن إدارة الشركة روادت بعض العاملين في الفترة الأخيرة بفصلهم أو التنكيل بهم بسبب تعنت إدارة الشركة في صرف رواتب العاملين بالشركة".

وشددت: لا بد أن يتحمل رجال الأعمال جزءا من تكاليف الأزمة فعلى الأقل لا يجب أن يصدرون أزمة للمجتمع والعمالة، حيث أن الحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وعدم المساس برواتبها في هذا الظرف ليست رفاهية ولا بد من إجراءات ملزمة في سبيل ذلك.

ونوهت: لا بد من إطلاع الحكومة بدورها في حماية العاملين بالقطاع الخاص، وضمان حقوقهم المالية، وتوقيع عقوبات على رجال الأعمال الذين يضيقون عليهم في هذه الأزمة.

وفى السياق ذاته،أستنكرت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تسريح العاملين ببعض القطاعات، بعد انتشار، الوباء العالمي، فيروس كورونا.

وأكدت "الكسان" لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية قامت بدعم كافة القطاعات عن طريق العديد  من الإجراءات، مثل تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 اشهر إلى جانب عدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير، لافتة إلى أن هذا الدعم لمساعدة أصحاب الأعمال على دفع رواتب العاملين وليس تسريحهم.

وأشارت عضو مجلس النواب الى أن الدولة قامت بتقديم هذه المميزات مقابل عدم تسريع العمالة مؤكدة أن طلب الاحاطة سيتم مناقشتة بالبرلمان وأتخاذ الأجراءات اللازمة  نحوه.

كما أيد سمير البطيخي  عضو مجلس النواب، الطلب الإحاطة الموجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن قيام بعض شركات القطاع الخاص بتخفيض رواتب العاملين وتسريحهم بحجة جائحة فيروس كورونا، وضرورة إلزامهم بالحفاظ على العمالة.

وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن هناك عدد كبير من الشركات قامت بتسريح العمالة وتخفيض المرتبات الخاصة بالاخرين، وذلك بسبب الازمة الراهنة برغم تقديم الحوافز من الدولة لهم وذلك يسبب زيادة فى نسبة البطالة فى المجتمع، مؤكدًا ان الحل فى هذه المشكلة هو تنفيذ خطة التعايش فى أسرع وقت مع الالتزام بالاجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطالب عضو مجلس النواب من وزارة الصحة بتوضيح عدد المصابين اليومية فى كل محافظة  عن طريق تقرير يومى لمعرفة اماكن المنتشر فيها الفيروس واخذ الاحتياطات المشدده نحوها.
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