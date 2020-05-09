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حوادث

ضبط عصابة كبدة وبسبوسة للاتجار فى المواد المخدرة بقليوب

السبت 09/مايو/2020 - 11:57 ص
ضبط عصابة كبدة وبسبوسة
ضبط عصابة كبدة وبسبوسة للاتجار فى المواد المخدرة بقليوب
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إبراهيم الهوارى

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط عصابة كبدة وبسبوسة للاتجار فى المواد المخدرة خلال أوقات الحظر، وأحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.


تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز قليوب من ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة.


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وتبين أن المتهمين هم "عبد الحميد م ع  " عاطل وكريم ص م  وشهرته " كبده " عاطل والسابق اتهامه في 2 قضية وسيد م ع  وشهرته " بسبوسه " عاطل.


وضبط بحوزتهم الأول سلاح نارى  بندقية خرطوش وعدد 6 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 60 جراما ومبلغ مالى 1190 جنيها وهاتف محمول.


وضبط بحوزة الثانى سلاح نارى فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار وكميه من مخدر الشادو تزن 190 جراما ومبلغ 1300 جنيه وهاتف محمول والثالث سلاح نارى  فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكميه من مخدر الشادو تزن 150جرام ومبلغ مالى 945 جنيها وهاتف محمول.  

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