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اقتصاد

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد أعمال تنفيذ الطرق بمشروع JANNA للإسكان الفاخر بالمدينة

السبت 09/مايو/2020 - 10:31 ص
رئيس جهاز مدينة دمياط
رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد أعمال تنفيذ الطرق بمشروع
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آمنة عبدالعظيم
تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أعمال الطرق بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمجاورة (٣٣) بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، حيث يتم تنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة لعملية تنفيذ عدد(٤٤) عمارة بإجمالي (١٠٥٦) وحدة سكنية بالمشروع.

وشدد رئيس الجهاز على الشركات المنفذة للمشروع، ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لحماية المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع من الإصابة بالفيروس.

وأكد أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، وحرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي تنفيذ خطة الدولة الشاملة والانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة.

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد أعمال تنفيذ الطرق بمشروع JANNA للإسكان الفاخر بالمدينة
رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد أعمال تنفيذ الطرق بمشروع JANNA للإسكان الفاخر بالمدينة
رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد أعمال تنفيذ الطرق بمشروع JANNA للإسكان الفاخر بالمدينة
رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد أعمال تنفيذ الطرق بمشروع JANNA للإسكان الفاخر بالمدينة
رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد أعمال تنفيذ الطرق بمشروع JANNA للإسكان الفاخر بالمدينة
رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد أعمال تنفيذ الطرق بمشروع JANNA للإسكان الفاخر بالمدينة
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