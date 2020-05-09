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فن

من كواليس البرنس.. أحمد زاهر ينشر صورة مع زوجاته بالمسلسل.. شاهد

السبت 09/مايو/2020 - 04:48 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان أحمد زاهر صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من كواليس تصوير مسلسل البرنس، برفقة الفنانة روجينا والفنانة دنيا عبد العزيز. 

وكتب أحمد زاهر معلقا على الصورة: "أنا وروجينا ودنيا عبد العزيز من كواليس البرنس يا رب النجاح المبهر من عندك يا رب والطف بينا ونجي كل شعوب الأرض من الوباء اللهم آمين".

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وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم".

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
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