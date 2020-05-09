تحدي الصامولة.. عابد فهد يبهر الحاضرين ويتفوق على السقا

حل الفنان السوري عابد فهد، ضيفا على برنامج إغلب السقا، المذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، مساء اليوم السبت.





ونجح النجم السوري عابد فهد في هزيمة السقا في لعبة تحدي الصاموله وذلك بعد خمس جولات فقط، الامر الذى ابهر كل الحاضرين بالإستديو بينهم الإعلامية رازن مغربي













برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة.





ويعتمد البرنامج على عدد من الفقرات الترفيهية والرياضية كما يحصل الفائز على جائزة مادية قدرها 100 ألف جنيه ويتم التبرع بها الى احدى الجهات الخيرية.





وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه الفنانة رزان مغربي.









يعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.