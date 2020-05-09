كلام نهائي.. إعلان موعد مباراة ليون ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي عن موعد مباراة يوفنتوس فى اياب دور الـ16 ب دوري ابطال اوروبا كشف





تقدم بإجراءات قانونية ضد الرابطة بعد إنهاء الدوري الفرنسي رغم ترددهم في ذلك الامر واعلن رئيس النادي الفرنسي عبر راديو "RTL" الفرنسية ، ان مباراة يوفنتوس يوم 7 أغسطس في تورينو خلف أبواب مغلقة ، مشددا ، علي انه





وتابع ، المال ليس الشاغل الرئيسي لليون لقد حرصنا على طلب استئناف محتمل للنشاط لأن قرار وزير الرياضة الفرنسي يستند إلى تاريخ 3 أغسطس وحتى ذلك الحين لا توجد مباريات تابعة للاتحاد الأوروبي





وأكمل ، يمكننا أن نفحص بالتفصيل مع رئيس الوزراء ووزير الصحة بروتوكول الصحة الذي أقرته جميع الدول الأوروبية ونرى ما إذا كان هناك إمكانية للتعافي والعودة.



