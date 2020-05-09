AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كلام نهائي.. إعلان موعد مباراة ليون ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

السبت 09/مايو/2020 - 08:34 م
ليون واليوفنتوس
ليون واليوفنتوس
Advertisements
حسن العمدة
كشف جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي عن موعد مباراة يوفنتوس فى اياب دور الـ16 بدوري ابطال اوروبا 

واعلن رئيس النادي الفرنسي عبر راديو "RTL" الفرنسية ، ان مباراة يوفنتوس يوم 7 أغسطس في تورينو خلف أبواب مغلقة ، مشددا ، علي انه تقدم بإجراءات قانونية ضد الرابطة بعد إنهاء الدوري الفرنسي رغم ترددهم في ذلك الامر 

وتابع ، المال ليس الشاغل الرئيسي لليون لقد حرصنا على طلب استئناف محتمل للنشاط لأن قرار وزير الرياضة الفرنسي يستند إلى تاريخ 3 أغسطس وحتى ذلك الحين لا توجد مباريات تابعة للاتحاد الأوروبي.

وأكمل ، يمكننا أن نفحص بالتفصيل مع رئيس الوزراء ووزير الصحة بروتوكول الصحة الذي أقرته جميع الدول الأوروبية ونرى ما إذا كان هناك إمكانية للتعافي والعودة.

واختتم رئيس نادي ليون الفرنسي ، تصريحاته ، ان الاستئناف الثاني يتعلق بطرق إيقاف البطولة وطريقة حساب التصنيف بعد 28 جولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انتشار كورونا بإيطاليا.. ملعب محايد يقترب من استضافة موقعة ليون ويوفينتوس

رئيس نادٍ فرنسي يطالب بإلغاء دوري أبطال أوروبا لهذا السبب

تعليق غريب من رئيس نادي ليون بشأن دوري أبطال أوروبا

يويفا يرفض تحديد موعد عودة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

اليويفا يحدد موعد مباراة يوفنتوس وليون بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

بعد المصرى طارق مخيمر.. وفاة ثاني طبيب بفيروس كورونا في الكويت

الجيش الإثيوبي يعترف بإسقاط طائرة مدنية صومالية

فنانة شهيرة.. تعرف على ضيفة حلقة اليوم ببرنامج رامز مجنون رسمي

بصور الطفولة.. قريبة ياسمين صبري ترد على شائعات عمليات التجميل

وزيرة الصحة: 225 إصابة من أصل 495 سجلت أمس بدون أعراض.. فيديو

احذر أن تكون منهم..البحوث الإسلامية: 6 أشخاص لا يحبهم الله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية