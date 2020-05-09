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بين الناس

أهالى النزهة الجديدة يشكون من الكلاب الضالة

السبت 09/مايو/2020 - 09:11 م
كلاب ضالة
كلاب ضالة
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كريم ناصر
بعث محمود محمد احد قراء موقع صدى البلد الاخبارى برسالة عبر خدمة شكاوى المواطنين الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة النزهة بحي مصر الجديدة. 


واوضح محمود ان منطقة النزهة الجديدة تعانى ازديادا كبيرا في اعداد الكلاب الضالة في الشوارع وخاصة شارع حسين رياض لوجود العديد من الحدائق المفتوحة ما يجعلها تتخذها ملجأ لها. 

مشيرا الى ان هذه الكلاب تؤدى لايذاء العديد من الاطفال . 


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

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