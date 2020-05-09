أهالى النزهة الجديدة يشكون من الكلاب الضالة

بعث محمود محمد احد قراء موقع صدى البلد الاخبارى برسالة عبر خدمة شكاوى المواطنين الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة النزهة بحي مصر الجديدة.









واوضح محمود ان منطقة النزهة الجديدة تعانى ازديادا كبيرا في اعداد الكلاب الضالة في الشوارع وخاصة شارع حسين رياض لوجود العديد من الحدائق المفتوحة ما يجعلها تتخذها ملجأ لها.





مشيرا الى ان هذه الكلاب تؤدى لايذاء العديد من الاطفال .









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