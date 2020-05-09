هل يقتل ضوء الشمس في الصيف فيروس كورونا؟ طبيب يجيب





وقام الأطباء بجامعة شيكاغو بإجراء دراسة مكثفة عن هذا الأمر منذ 23 أبريل الماضي، وذلك بعدما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، وتقديم بيل بريان الذي يقود قسم العلوم والتكنولوجيا في وزارة الأمن الداخلي، عرضًا في البيت الأبيض حول بحث يظهر أن الفيروس لا يعيش طويلًا في درجات الحرارة المرتفعة.





قال بريان: "الفيروس يموت أسرع في ضوء الشمس"، تاركًا ترامب يتساءل عما إذا كان بإمكانه إدخال الضوء للجسم" واقتراحه بحقن المطهر للتغلب على فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ).





وأعلن فريق البحث نتائج الدراسة، أمس الجمعة، في مؤتمر صحفي مع عمدة شيكاغو لوري لايتفوت الجمعة، نتائج هذه الدراسة وقالت مفوضة الصحة في شيكاغو، الدكتورة أليسون أروادي، إن ضوء الشمس لا يزيل خطر الإصابة بالفيروس المستجد تمامًا.





لديه القدرة على جعل الفيروس لا يعيش طويلًا ولكن ذلك لا يجعل من عدم التواجد بالخارج خطرًا على الإطلاق". وتابعت: "الضوء





وأوضحت الدكتور أروادي أنه من خلال التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، من المحتمل أن يجعل الأنشطة الخارجية أقل خطورة من انتقال العدوى من الأنشطة الداخلية.





وتأتي هذه الدراسة بعد اقتراح رئيس البلدية بالسماح لإقامة فعاليات خارجية بالصيف، ولكن بحسب ما قالته الدكتور أروادي فإنه من المهم التفكير بجدية قبل اتخاذ هذا القرار وحسابه بشكل علمي.