نائب محافظ المنوفية: مسح طبي للأطقم الطبية بمستشفى الباجور وتوفير مكان للعزل.. فيديو

أكد محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إن المحافظ استجاب لمطالب تمريض مستشفى الباجور بإجراء مسح طبي شامل لهم قبل عودتهم إلى منازلهم.





وأضاف محمد موسى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": " أصدر المحافظ توجيهات بسرعة إجراء مساحات للأطقم الطبية بمستشفى العزل بالباجور لأن هذا الأمر حقهم".





وتابع محمد موسى: " تم توفير مكان لمن يرغب للعزل من الأطقم الطبية لمدة 14 يوميًا كامل الإقامة".





وأردف محمد موسى: " هذا واجبنا تجاه الاطقم الطبية، التي هي خط المواجهة الأول وعلينا الاطمئنان عليهم".



