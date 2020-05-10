لا داعي للخوف.. المساحة الجيولوجية بالسعودية: الهزة الأرضية بقوة 3.45 ريختر

كشفت المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، تفاصيل الهزة الأرضية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، أمس السبت.





وقال أبا الخيل إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، سجلت الساعة (15:06) من عصر السبت، هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير تبعد 16 كيلو مترًا شرق محافظة خميس مشيط بقوة 3.45 على مقياس ريختر وبعمق 6 كيلو مترات.





وأكد أبا الخيل أن الهيئة تقوم بمراقبة الهزات الأرضية في المملكة على مدار الساعة، مطمئنًا المواطنين والمقيمين بأن الوضع لا يدعو إلى الخوف والهلع. بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.



