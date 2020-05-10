استعدادا لعودة السياحة.. 6 شروط لنزول الشواطئ وحمامات السباحة

استعدادا لاستقبال السياحة الداخلية، والمقدرة بنسبة ٢٥% تشغيل، تعمل الفنادق على تجهيز أدواتها، بداية من الاستقبال مرورا بمعايشة النزلاء داخل الفنادق وأنشطتهم.





وفى إطار عرض الاستعدادات، نقدم الخدمات المقدمة فى حمامات السباحة والشواطئ لتكون جاهزة للنزلاء.





١- الصيانة والتطهير المناسبين لحمامات السباحة بشكل منتظم.





٢-استخدام أقصى نسبة تركيز كولور "5مجم/ لتر" والبرومين "10مجم/ لتر" مسموح بها، لإبطال عمل فيروس كوفيد -19.





3 -تطهير المنطقة المحيطة بالشاطئ وحمام السباحة متضمنة الطاولات والأسطح وكراسي الاستلقاء للشمس والأدوات بعد استخدام كل نزيل وكذلك بعد انتهاء وقت التشغيل.





4 - ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كراسي الاستلقاء للتشمس.





5 - تسليم الفوط المستخدمة على الشاطئ في الغرف لتقليل نقاط التلامس مع الأشخاص.





6 - تقليل الأنشطة الترفيهية على الشواطئ وحمامات السباحة.