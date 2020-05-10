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أخبار البلد

استعدادا لعودة السياحة.. 6 شروط لنزول الشواطئ وحمامات السباحة

الأحد 10/مايو/2020 - 08:57 ص
استعدادا لعودة السياحة..
استعدادا لعودة السياحة.. شروط لنزول الشواطئ وحمامات السباحة
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محمد الاسكندرانى
استعدادا لاستقبال السياحة الداخلية، والمقدرة بنسبة ٢٥% تشغيل، تعمل الفنادق على تجهيز أدواتها، بداية من الاستقبال مرورا بمعايشة النزلاء داخل الفنادق وأنشطتهم.  

وفى إطار عرض الاستعدادات، نقدم الخدمات المقدمة فى حمامات السباحة والشواطئ لتكون جاهزة للنزلاء.

١- الصيانة والتطهير المناسبين لحمامات السباحة بشكل منتظم.

 ٢-استخدام أقصى نسبة تركيز كولور "5مجم/ لتر" والبرومين "10مجم/ لتر" مسموح بها، لإبطال عمل فيروس كوفيد -19.

3 -تطهير المنطقة المحيطة بالشاطئ وحمام السباحة متضمنة الطاولات والأسطح وكراسي الاستلقاء للشمس والأدوات بعد استخدام كل نزيل وكذلك بعد انتهاء وقت التشغيل.

4 - ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كراسي الاستلقاء للتشمس.

5 - تسليم الفوط المستخدمة على الشاطئ في الغرف لتقليل نقاط التلامس مع الأشخاص.

6 - تقليل الأنشطة الترفيهية على الشواطئ وحمامات السباحة.
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