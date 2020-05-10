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فيديوجراف| قرارات مهمة يصدرها البنك المركزي لحماية الاقتصاد

الأحد 10/مايو/2020 - 09:48 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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مايكل عياد - إعداد: إسلام عبد الهادي
يعاني العالم من حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا، وما تسبب فيه من ارتباك عالمي ترتب عليه توقف عجلة الإنتاج في العديد من الدول، واتجاهها لمحاولة إيقاف نزيف كورونا.

إلا أنه في ظل الازمة الطاحنة التي تمر بها معظم دول العالم، والتي لم تستثنى منها الدول الكبرى، تمكن الاقتصاد المصري من الصمود بشكل مشرف.

البنك المركزي المصري، أصدر العديد من القرارات الاقتصادية والمالية، التي تستهدف دعم الاقتصاد المصري، والمرور به من تلك الفترة الصعبة.

من خلال الفيديوجراف التالي، تعرف على قرارات البنك المركزي لحماية الاقتصاد المصري في ظل أزمة كورونا.

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