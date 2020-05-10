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سيارات

أكثر الأسباب شيوعا في زيادة استهلاك الوقود

الأحد 10/مايو/2020 - 06:24 م
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود
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اشرف عطية
تعتبر زيادة استهلاك الوقود من المشاكل المزعجة والتي تكلف صاحب السيارة أموالا طائلة بمرور الوقت وهناك العديد من الأسباب التي تزيد من  استهلاك الوقود ففي هذا السياق سنتعرف على هذه الأسباب لتنجنبها قدر الإمكان ومن ثم نحصل على أفضل استهلاك للوقود لتقليل النفقات قدر المستطاع .

1– تستهلك السيارة الكثير من البنزين عند بداية التشغيل لذا إذا كانت رحلتك قصيرة فلا داعي من استخدام السيارة و من الافضل ان تمشي فالمشي مفيد جدا .

2– التحرك بالسيارة سريعًا ومن ثم التوقف بصورة فجائية يستهلك كمية كبيرة جدا من البنزين والقيادة برعونة ايضا تستهلك 30% زيادة في الوقود لذا التزم الهدوء

3 –احرص إجراء الصيانة الدورية للمحرك وإصلاح الأعطال به لان الاعطال تزيد من الاستهلاك .

4–تخطي سرعة 100 كم في الساعة يزيد من استهلاك الوقود لذا التزم بالسرعات المقرررة .

5– تشغيل المحرك والتكييف معا في حالة توقف السيارة يزيد من الحمل علي المحرك و استهلاك الوقود بنسبة كبيرة لذلك بطل المحرك عندما تقف بالسيارة لمدة تزيد علي 3 دقائق .

6– عدم ضبط ضغط الهواء داخل الاطارات يزيد من مقاومة السيارة و يزيد استهلاك الوقود .

7- تلف البوجيهات يزيد من استهلاك البنزين .

8– انسداد فلتر الهواء يزيد من استهلاك البنزين .

9– انسداد عادم الشكمان يزيد من استهلاك البنزين.

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