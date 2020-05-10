أكثر الأسباب شيوعا في زيادة استهلاك الوقود

1– تستهلك السيارة الكثير من البنزين عند بداية التشغيل لذا إذا كانت رحلتك قصيرة فلا داعي من استخدام السيارة و من الافضل ان تمشي فالمشي مفيد جدا .

2– التحرك بالسيارة سريعًا ومن ثم التوقف بصورة فجائية يستهلك كمية كبيرة جدا من البنزين والقيادة برعونة ايضا تستهلك 30% زيادة في الوقود لذا التزم الهدوء



3 –احرص إجراء الصيانة الدورية للمحرك وإصلاح الأعطال به لان الاعطال تزيد من الاستهلاك .

4–تخطي سرعة 100 كم في الساعة يزيد من استهلاك الوقود لذا التزم بالسرعات المقرررة .

5– تشغيل المحرك والتكييف معا في حالة توقف السيارة يزيد من الحمل علي المحرك و استهلاك الوقود بنسبة كبيرة لذلك بطل المحرك عندما تقف بالسيارة لمدة تزيد علي 3 دقائق .



6– عدم ضبط ضغط الهواء داخل الاطارات يزيد من مقاومة السيارة و يزيد استهلاك الوقود .



7- تلف البوجيهات يزيد من استهلاك البنزين .



8– انسداد فلتر الهواء يزيد من استهلاك البنزين .

9– انسداد عادم الشكمان يزيد من استهلاك البنزين.