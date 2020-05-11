بعد نشرها صورة مع أبو هشيمة.. ياسمين صبري تتصدر تويتر وسعر فستانها يثير جدل الجمهور

تصدر هاشتاج ياسمين صبري، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وجاء ذلك بعد نشر ياسمين صبرى صورة برفقة زوجها رجل الأعمال احمد ابو هشيمة وانهالت التعليقات على سعر فستانها الذى ظهر في الصورة .





كما أثارت أحداث مسلسلها "فرصة تانية" جدلا كبيرا بين المغردين ومن أبرز التعليقات:









شيء مضحك إن الناس فاكرة إن ياسمين صبري معهاش 1500 يورو تجيب بيهم فستان لنفسها.









الستات الحلوة بتصغرك وتخليك مقبل ع الحياة والفلوس بتخليك مبسوط ف الصورة تطلع زي ما انت شايف كدة..









انا عمري ماحسيت بالامان مع حد عارف يازياد مش اي حد بتكلم معاه. لان الناس مبتديش فرصه للواحد حتي انه يحس منهم حاجه حلوة.









‏ياسمين صبري _فرصه تانيه!:









ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.









مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.