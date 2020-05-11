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توك شو

مشادة كلامية على الهواء بين أبطال مسلسل 100 وش.. ولميس الحديدي تتدخل

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:23 ص
صدى البلد
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عادل نصار

استضافت الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها "القاهرة الآن" المذاع عبر شاشة "العربية"، مساء اليوم الأحد، أبطال مسلسل 100 وش، عبر مداخلة هاتفية.


وعلق الفنان إسلام إبراهيم، على دوره في مسلسل "100 وش"، الذي جسد فيه شخصية تدعى حمادة، مضيفا أن العمل اتسم بالمصداقية إلى حد كبير، مبديا سعادته بردود أفعال الجماهير على العمل.


وأوضح إبراهيم، أن هذا العمل الدرامي يقوم على قاعدة أنه يمكن الارتجال لكن إذا كان موفقا، متابعا أن دوره في مسلسل 100 وش مهم في مشواره الفني، وتعلمت كثيرا منه وفريق العمل وعلى رأسهم المخرجة.


فيما أكد الفنان محمد عبد العظيم، أحد أبطال مسلسل 100 وش، أن دوره في هذا العمل كوميدي، ويعد الأول له في مسيرته الفني، مضيفا أنه تجمعه بفريق العمل محبة كبيرة وتعاون ومرح.

 

نشبت مشادة كلامية بين الفنان محمد عبد العظيم، والفنان إسلام إبراهيم، بطلي مسلسل "100 وش"، قبل أن تتدخل لميس الحديدي لوقف هذه المشادة الكوميدية.

 

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