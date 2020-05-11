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توك شو

زيادة مقلقة.. صدر العباسية: ضرورة القيام بحظر تجول شامل الفترة القادمة.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:29 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال الدكتور محمود عبدالمجيد، مدير مستشفى صدر العباسية الأسبق، إن في شهر رمضان بيقل عدد العاملين، ولكن مع ذلك هناك تزاحم وتكدس في الاسواق، موضحا كل هذه الامور لا يمكن السيطرة عليها.

وأضاف "عبدالمجيد"، خلال مداخلتة ببرنامج "مساء dmc"، المذاع علي قناة "اكسترا نيوز"، أن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية مقلقة، مشيرا إلي أن العالم مازال في حظر وترقب و إغلاق، وهذه فرصة لنا حتى نستطيع تخطي الأزمة.


وتابع مدير مستشفى صدر العباسية الأسبق، يجب علينا أن نقوم بعمل حظر وإغلاق شامل، يستمر حتى بعد العيد، وذلك حتى نتيح الفرصة لتقليل عدد الإصابات وانتشار العدوي.

وشدد علي ضرورة فرض حظر التجول الشامل من الآن وحتي العيد، موضحا هذا هو الحل.

وعقب قائلا:"الناس بدأت تزهق وتخرج، عشان كدا لازم نعمل حظر تجول شامل"، الاسبوعين القادمين فرصة لعمل حظر شامل لكي نستطيع تخطي الأزمة.
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