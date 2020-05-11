أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الإثنين 11-5-2020

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc، اليوم الاثنين11 - 5 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.
سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.
سعر اليورو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc، اليوم الاثنين11 - 5 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.
سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 17.12 جنيه للبيع و17.01 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني 19.60 جنيه للبيع و19.48 جنيه للشراء
سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى 4.20 جنيه للبيع و4.17 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى 51.16 جنيه للبيع و50.82 جنيه للشراء.