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أخبار العالم

فلسطين: لا إصابات جديدة بكورونا وارتفاع نسبة الشفاء إلى 67%

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الاثنين، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة سجلت 16 حالة شفاء جديدة من الفيروس. 

وقال ملحم في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": "أعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين لليوم الرابع على التوالي بعد فحص جميع العينات التي تم جمعها من مختلف المحافظات، في حين سجلت 16 حالة شفاء جديدة".

وأضاف: " حالات الشفاء الجديدة سجلت في ضواحي القدس 7 حالات، ومحافظة الخليل 7 حالات ومحافظة سلفيت حالة واحدة، ومحافظة نابلس حالة واحدة".

وتابع أن محافظة سلفيت انضمت إلى المحافظات الخالية من الإصابات النشطة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المحافظات الخالية من الإصابات النشطة إلى 6، وهي: طوباس وأريحا والأغوار وبيت لحم وقلقيلية وجنين.

وأشار ملحم إلى أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 367 حالة، ما يعني أن نسبة المتعافين ارتفعت من مجمل الإصابات المسجلة.
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