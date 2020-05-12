لفظ خادش للحياء.. هيفاء وهبي تستفز محمد وزيري





و تصاعدت حدة التوتر بين الطرفين، وذلك بعدما نشر محمد الوزيري، مدير أعمال الفنانة السابق، صورة مع محاميه ( أشرف عبد العزيز) من خلال حسابه الرسمي على انستجرام، وكتب عليها: « خسرتني للأبد وكلمة وقلتها لعبت مع الأسد يبقى استحمل بقى مع أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض».





ومن جهتها، ردت هيفاء وهبي، بشكل غير مباشر، متبعه أسلوب غير لائق، إذ نشرت على خاصية الـ ستوري في حسابها على انستجرام «أول مرة بشوف .... بيقول على نفسه أسد»، مستخدمة لفظًا خادشا للحياء في التعليق.



