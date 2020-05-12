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أخبار العالم

اليابان تعلن تسجيل 50 إصابة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:06 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 22 حالة وفاة جديدة. 

وبهذا تكون اليابان، قد سجلت 16586 حالة إصابة بفيروس كورونا، و656 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا. 

تستعد اليابان الآن لتخفيف إجراءات الإغلاق في أجزاء كثيرة من البلاد وسط اتجاه نزولي في الحالات الجديدة المبلغ عنها. ومع ذلك، ستظل القيود قائمة في أكثر المحافظات تضررًا ، بما في ذلك طوكيو وأوساكا.

يذكر أن اليابان تخضع لحالة الطوارئ منذ يوم 7 ابريل الماضي. 

وأعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي،  أن الحكومة مستعدة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف الألم الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

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