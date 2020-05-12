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مرأة

انتبه إليها.. أعراض مبكرة لفيروس كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:26 م
كورونا
كورونا
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لمياء الياسين
هل فقدان الشم والذوق من أعراض COVID-19؟ في الآونة الأخيرة، ذكرت دراسة أن فقدان الرائحة أو المذاق قد يكون علامة تحذير مبكرة من مرض فيروس التاجي (COVID-19)، فإذا كنت تعاني من فقدان الرائحة والطعم، فأنت أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 أكثر من الأسباب الأخرى للعدوى.

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وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، تعد العلامة الأولى الأكثر شيوعًا لعدوى COVID-19 هى الحمى والسعال الجاف وألم العضلات وفقدان الرائحة والطعم الشديدً وليس معتدلًا.

يقول خبراء الصحة، إن السعال والحمى والتهاب الحلق هي الأعراض الأكثر شيوعًا التي يجب الانتباه إليها بعد الإصابة بالفيروس التاجي، ولكن، توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة والجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة الآن، بالإضافة إلى فقدان الرائحة وفقدان الذوق إلى قائمة أعراض الفحص الأولية لـ COVID-19 .

كيف يرتبط فقدان الطعم أو الرائحة بـ COVID-19؟
وفقًا لدراسة، فقد تم ربط فقدان الرائحة والطعم بشكل غير مقصود بعدوى COVID-19، في دراسة نشرت في مجلة المنتدى الدولي للحساسية وعلم الأنف، أفاد باحثون في جامعة كاليفورنيا سان دييغو هيلث أن فقدان الحواس مرتبط بالفيروس التاجي الجديد.

خلال الدراسة، قام الباحثون بمسح 1480 مريضًا لديهم أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا وخضعوا لاختبار عدوى COVID-19. من بين المجموع، تم اختبار 102 مريض إيجابيًا لفيروس التاجي و1.378 اختبار سلبي.

كان لدى مرضى COVID-19 شكل خفيف من المرض ولا يحتاجون إلى دخول المستشفى.

وأشار الباحثون أيضا إلى أن معدل استعادة الرائحة والطعم كان مرتفعا، وعادة ما يحدث في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الإصابة بـ COVID-19.

وأوصت UC San Diego Health بأن فقدان الرائحة والطعم يجب أن يؤخذ في الاعتبار أثناء اختبار المرضى لـ COVID-19، ومع ذلك، فإن الآلية الدقيقة لفقدان الشم والذوق لدى مريض COVID-19 بحاجة إلى مزيد من الدراسة.
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