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تلف الأسنان و إعتام عدسة العين أبرزها.. مخاطر نقص الكالسيوم على الصحة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:01 م
مخاطر نقص الكالسيوم
مخاطر نقص الكالسيوم على الصحة
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حياة عبد العزيز
يحدث نقص الكالسيوم عند انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم، على الرغم من أن نقص الكالسيوم ليس خطيرًا ، إلا أن النقص على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى تلف الأسنان وإعتام عدسة العين والتغيرات في الدماغ وهشاشة العظام ومضاعفات أكثر خطورة.

وأشار موقع timesofindia الى إذا لم تتم معالجة الحالة لفترة طويلة ، فقد تصبح الصحة مهددة بالمخاطر الصحية، كما لـ نقص الكالسيوم ليس له أعراض مبكرة ، وبالتالي ، قد لا يلاحظه أحد في البداية، ولكن لتجنب أي مضاعفات، يجب على الشخص السعي إلى التشخيص الفوري إذا واجه أيًا من الأعراض التالية:

- آلام وتشنجات وتشنجات عضلية.

- خدر ووخز في اليد والقدمين والساقين وحول الفم.

- التعب الشديد والخمول ونقص الطاقة,

- متلازمة ما قبل الحيض المؤلمة (PMS).

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أضرار نقص الكالسيوم في الجسم :
- هشاشة العظام 
نقص الكالسيوم قد يؤدي إلى هشاشة العظام،  وهشاشة العظام تجعل العظام أرق وبالتالي أكثر عرضة للكسور. كما يمكن أن يسبب الألم وقضايا الجلوس والإعاقات.

سرطان القولون 
أثبت الباحثون أن انخفاض مستويات الكالسيوم في الجسم يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، حيث وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم مستويات كافية من الكالسيوم في أجسامهم هم في خطر أقل من ورم غدي، والذي يرتبط بسرطان القولون، يتم تحويل الورم بسبب نقص الكالسيوم إلى سرطان عند النمو.

- أمراض القلب 
زيادة مستويات الكالسيوم غير الكافية في الجسم تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب المتعددة،  وفقا لدراسة نشرت في المعهد الوطني للصحة ، فإن مستويات الكالسيوم الطبيعية في الجسم تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالتالي  للحفاظ على صحة قلبك ، لا تنس تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

- ضغط الدم 
 يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى ارتفاع ضغط الدم ويسمى أيضًا ارتفاع ضغط الدم،  يمكن أن يصبح ارتفاع معدل ضربات القلب مضيفًا للعديد من المشكلات الصحية الأخرى.

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