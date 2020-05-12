9 أخطاء تجنبها تماما حتى لا تتعرض للإصابة بـ كورونا .. هاني الناظر يحددها

أخطاء يجب تجنبها حتى لا تصاب بـ فيروس كورونا:





١- لا تتواجد في أماكن مزدحمة بالأشخاص، أو أي تجمعات.

٢- الحفاظ على مسافة متر بينك وبين الأشخاص.

٣- لا تتواجد في مصالح أو أماكن خدمات أو بنوك أو مواصلات عامة دون ارتداء الكمامة.

٤- عدم التقبيل أو الأحضان.





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٥- لا تتناول الطعام مع آخرين في نفس الإناء ولا تشاركهم الشرب في ذات الأكواب والزجاجات.

٦- لا تتناول مأكولات أو مشروبات من الشارع.

٧- لا تدخل المنزل وتتجول فه بحذائك ولا تجلس أو تنام أو تأكل قبل غسيل وجهك ويديك بالماء والصابون.

٨-لا تتناول الخبز قبل تسخينه على النار ولا الخضراوات قبل نقعها في الماء والخل ولا الفاكهة قبل شطفها بالماء والصابون.

٩- لا تحتفظ بنقود ورقية أو معدنية إلا بعد تطهيرها بقطنة مبللة بالكحول.