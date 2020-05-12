9 أخطاء تجنبها تماما حتى لا تتعرض للإصابة بـ كورونا .. هاني الناظر يحددها

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن مجموعة أخطاء يمكن أن تؤدي للإصابة بالفيروس التاجي كورونا.
أخطاء يجب تجنبها حتى لا تصاب بـ فيروس كورونا:
١- لا تتواجد في أماكن مزدحمة بالأشخاص، أو أي تجمعات.
٢- الحفاظ على مسافة متر بينك وبين الأشخاص.
٣- لا تتواجد في مصالح أو أماكن خدمات أو بنوك أو مواصلات عامة دون ارتداء الكمامة.
٤- عدم التقبيل أو الأحضان.
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٥- لا تتناول الطعام مع آخرين في نفس الإناء ولا تشاركهم الشرب في ذات الأكواب والزجاجات.
٦- لا تتناول مأكولات أو مشروبات من الشارع.
٧- لا تدخل المنزل وتتجول فه بحذائك ولا تجلس أو تنام أو تأكل قبل غسيل وجهك ويديك بالماء والصابون.
٨-لا تتناول الخبز قبل تسخينه على النار ولا الخضراوات قبل نقعها في الماء والخل ولا الفاكهة قبل شطفها بالماء والصابون.
٩- لا تحتفظ بنقود ورقية أو معدنية إلا بعد تطهيرها بقطنة مبللة بالكحول.