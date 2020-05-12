معركة لمدة 3 ساعات.. الديهي يكشف القصة الكاملة لانقلاب قطر وتورط القوات التركية.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن يوم الاثنين الماضى حدث انقلاب في قطر ومن قام بهذا الانقلاب هو الشيخ ناصر الخليفة وهو من الاسرة الحاكمة وكان يرئس منصب رئيس وزراء قطر واقالة تميم .





واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناه ten ، أن هذا الانقلاب كان مكون من الشيخ ناصر الخليفة ومجموعة من ضباط المخابرات القطرية ومجموعة من الحرس الاميرى وتحت رعاية حمد بن جاسم لتشكيل "مجلس قيادة " من الأمراء .









واوضح نشأت الديهي ، أن هذه الخطة تسمي " الطريق الصحيح " وتم تنفيذها يوم الاثنين الساعة 3 فجرا والهدف منها اعتقال الشيخ تميم والشيخة موزة والدة .













وتابع : أن المجموعة المسلحة القطرية عندما ذهبت لتنفيذ الخطة اصطدمت بمجموعة تركية مسلحة ويرئسها ضابط تركي كبير برتبة جنرال واستطاعت القوة التركية المسلحة محاصرة القوة القطرية و اعتقالهم ونقلهم إلى القاعدة العسكرية التركية .

















واستكمل : أن هذه المعركة استمرت 3 ساعات من الساعة 3 ونصف فجرا حتى الساعة السابعة صباحا .



