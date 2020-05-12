ليس كورونا فقط.. إثبات علاقة جديدة بين الخفافيش وفيروس آخر

وأعطت الدراسة الجديدة مصداقية أكبر لهذه النظرية خاصة بعد وجود علاقة أيضا بين انتشار

السارس قبل 17 عاما منطلقا من الخفافيش، وذلك بعد دراسة المواد الجينية في الجينوم

.